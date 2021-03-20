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السبت 20 آذار 2021 ساعة 09:26

ميركل تقترح استخدام ‘‘سبوتنيك V‘‘ الروسي في الاتحاد الأوروبي

ميركل تقترح استخدام ‘‘سبوتنيك V‘‘ الروسي في الاتحاد الأوروبي
وقالت ميركل للصحفيين، في إجابة عن سؤال ما إذا كان من الممكن أن تقوم ألمانيا بشراء لقاح "سبوتنيك V":

"يتعين علينا في الاتحاد الأوروبي استخدام كل اللقاحات التي تجيزها وكالة الأدوية الأوروبية. بالنسبة لي لدي رغبة بعمل طلبية أوروبية، إذا لم يتم عمل طلبية، وأنا لا أرى أي إشارات على ذلك، فسيتعين على ألمانيا أن تفعل ذلك بنفسها. هذا أمر ممكن، وسنقوم بفعله".

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 122 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو 2.7 مليون شخص.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل أكثر من 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، الذي حصل على الاعتماد في بريطانيا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ولقاح "موديرنا" الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 بالمئة.
مصدر : وكالات
رقم : 922516
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المراسلة معصومة فروزان
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