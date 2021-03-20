أبرز التطورات على الساحة السورية 20-3-2021

وأكد مصدر مقرب من الجانب الروسي أن اتفاقاً بين روسيا وتركيا تم "لإعادة أهالي قريتي معلك وصيدا إلى منازلهم، بعد أكثر من عام من تهجيرهم منها، إثر الهجمات التركية المستمرة في ريف بلدة عين عيسى، شمال محافظة الرقة".



وأضاف المصدر أنه وفق الاتفاق فإن "عودة الأهالي ستتم بحماية من القوات الروسية الموجودة في المنطقة، وبضمانة من الجيش التركي".



وأشار المصدر إلى أنه ومع بدء عودة الأهالي إلى مناطقهم "شهدت هذه القرى قصفاً من الفصائل الموالية لتركيا، ما أدى لانسحاب الأهالي، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم".



هذا وأكدت مصادر ميدانية أن القصف "رافقه تقدم للفصائل الموالية للاحتلال التركي، مع اندلاع اشتباكات في المنطقة، دون وجود معلومات عن حجم الخسائر".



وأفاد التلفزيون السوري باستشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بعدوان تركي على محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.



وافادت مصادر ميدانية أنه قتل وجرح عدد من المدنيين في قصف تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة شمال وسط سوريا أعقبه قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لقاعدتين تركيتين.



وذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفا مدفعيا وصاروخيا تركيا على قرية حضريات جنوب شرق البلدة الواقعة شمال الرقة أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين من أهالي القرية وأطراف بلدة عين عيسى، وذكرت مصادر كرديةأن أوضاع بعض المصابين الذين وصلوا إلى مشفى البلدة حرجة.



وقالت المصادر إن "قسد" ردت بقصف قاعدتين للجيش التركي قريبتين من قريتي صيدا والمشيرفة، وأضافت أن الجيش التركي المحتل "أقدم بعد ذلك على قصف نقطة لقوات الجيش السوري في الأحياء الشرقية لبلدة عين عيسى، دون معرفة ما خلفه القصف من أضرار بعد".



وكانت المصادر قد ذكرت في وقت سابق أن عددا من الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح، لم تحدد عددهم، خلال اشتباكات وصفتها بالقوية دارت بين "قسد" من جهة، والقوات التركية مع الفصائل التي تدعمها من جهة أخرى، في قرية صيدا بريف عين عيسى، وأشارت إلى أن محيط البلدة يتعرض لقصف عنيف.



وقبل ساعات من مساء الجمعة تحدثت المصادر عن مقتل 15 من الجنود الأتراك والفصائل المدعومة من أنقرة، في معارك عين عيسى التي شهدت قصفا تركيا على قرى معلق صيدا والمشيرفة وأطراف عين عيسى.



وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن حركة نزوح للأهالي شهدتها مدينة عين عيسى جراء الاشتباكات والقصف المتواصل من قبل القوات المدعومة من المحتل التركي على مواقع "قسد".



وتشهد بلدة عين عيسى وأريافها تحشدات عسكرية سورية وروسية وأخرى لـ"قسد" من جهة، وحشوداً أخرى للاحتلال التركي والفصائل الموالية، في ظل إصرار الأخيرة على مهاجمة بلدة عين عيسى، في محاولة لفصل مناطق السيطرتها بين الحسكة والرقة وعين العرب.

