ما حقيقة تطويع نساء في الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا؟

هذا الخبر بدأ بالانتشار في 17 آذار/مارس 2021 وجاء في نصه: "دراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على الإناث من سن العشرين حتى سن الثامنة والعشرين…".



وحصد المنشور آلاف التعليقات منها ما كان ساخراً ومنها ما عبّر عن تخوّف من إمكانية دخول قرار مماثل حيّز التنفيذ.



بعد ذلك ما لبثت أن أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك عن حاجتها لتطويع عدد من المواطنين، مشددة على أن "يكونوا من الذكور فقط ومن حملة الإجازة الجامعية".



ولم تأت على ذكر تطويع نساء في الخدمة العسكرية الإلزامية.