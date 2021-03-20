الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آذار 2021 ساعة 13:03

فلسطين..فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي

فلسطين..فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي
وقالت اللجنة، في بيان صحفي: إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16، ولا يزيد على 132 مرشحا.

وأكدت ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

وبينت لجنة الانتخابات أنها ستدرس طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها الشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك.

وقالت "اللجنة" إنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن مدّة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء الأربعاء 31/3/2021.
مصدر : وكالات
رقم : 922550
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
20 آذار 2021
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
20 آذار 2021
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
20 آذار 2021
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
20 آذار 2021
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
19 آذار 2021
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
19 آذار 2021
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
19 آذار 2021
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
19 آذار 2021
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
19 آذار 2021
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
18 آذار 2021
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
المراسلة معصومة فروزان
18 آذار 2021
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
18 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة