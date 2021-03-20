الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آذار 2021 ساعة 14:00

ليبيا.. رئيس الحكومة الجديدة يلغي قرارات "الوفاق" و"المؤقتة"

ليبيا.. رئيس الحكومة الجديدة يلغي قرارات "الوفاق" و"المؤقتة"
وبحسب وكالة الأنباء الليبية "وال" فقد أصدر عبد الحميد الدبيبة قرارا يتضمن مادتين يتعلقان بقراررات حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة السابقة.

المادة الأولى تقضي بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة ووزاراتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في الـ 10 من مارس/ آذار الجاري.

أما المادة الثانية من القرار الذي يحمل رقم " 3" لسنة 2021، فقد شددت على بدء العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وحض الجهات المعنية على تنفيذه.

يشار إلى أن الدبيبة كان قد تسلم السبت 13 من مارس الجاري ديوان مجلس الوزراء في طرابلس ليصبح مقرا لحكومته، وذلك بعد منحه الثقة من البرلمان الليبي في الـ10 من الشهر نفسه، بأغلبة 132 صوتا من أصل 188.

جدير بالذكر أن الدبيبة قد تم اختياره لرئاسة الحكومة خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، وذلك من أجل تكوين حكومة مؤقتة تكون مهمتها الأولى الإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
مصدر : وكالات
رقم : 922559
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
20 آذار 2021
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
20 آذار 2021
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
20 آذار 2021
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
20 آذار 2021
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
19 آذار 2021
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
19 آذار 2021
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
19 آذار 2021
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
19 آذار 2021
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
19 آذار 2021
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
18 آذار 2021
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
المراسلة معصومة فروزان
18 آذار 2021
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
18 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة