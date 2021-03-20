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السبت 20 آذار 2021 ساعة 15:36

السعودية تعترف بالهجوم اليمني على خميس مشيط

السعودية تعترف بالهجوم اليمني على خميس مشيط
وقال بيان للسعودية اليوم السبت، انه تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها حركة انصار الله تجاه خميس مشيط.

وكان سلاح الجو المسير اليمني أعلن اليوم انه ضرب موقعا عسكريا سعوديا في مطار أبها الدولي بعسير.

وقال العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات اليمنية في صنعاء في بيان مقتضب: "مجددا سلاح الجو المسير يستهدف موقعا عسكريا في مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2k".

وجدد الناطق التأكيد على أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

وكان سلاح الجو اليمني نفذ، أمس الجمعة، عملية "السادس من شعبان" التي استهدفت شركة أرامكو النفطية في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة، واعترفت السعودية بالهجوم وقالت انه تسبب في نشوب حريق.
مصدر : وكالات
رقم : 922572
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