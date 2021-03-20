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السبت 20 آذار 2021 ساعة 15:48

الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا

الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
وقال العميد سريع في بيان مقتضب "مجددا سلاح الجو المسير يستهدف موقعا عسكريا في مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2k" مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله.

وجدد ناطق القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

وكانت القوات المسلحة نفذت، أمس الجمعة، عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية، منوها أن العمليات اليمنية مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.

وجدد العميد سريع الدعوة لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.

وكان سلاح الجو المسير استهدف الخميس هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي بطائرة من نوع قاصف 2k، وحقق إصابات دقيقة.

وتتصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، مستهدفة بالصواريخ الباليستية وسلاح الجو المسير أهدافا عسكرية وحيوية، وذلك في إطار الرد الطبيعي المشروع على العدوان والحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.

يُذكر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت في الـ7 من مارس الحالي عملية توازن الردع السادسة والتي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطيران المسير العمق السعودي بـ 14 طائرة مسيرة و 8 صواريخ باليستية.
رقم : 922574
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