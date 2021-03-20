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السبت 20 آذار 2021 ساعة 16:26

توقيع ثماني مذكرات للتعاون الثنائي بين سوريا والعراق

توقيع ثماني مذكرات للتعاون الثنائي بين سوريا والعراق
جاء ذلك خلال توقيع الجانبين محضراً ختامياً لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السورية العراقية المشتركة التي اختتمت في بغداد اليوم.

والتقى الدكتور الخليل على هامش اجتماعات اللجنة بنائب رئيس الوزراء العراقي وزير التخطيط المهندس خالد نجم البتال.

واستعرض الجانبان الواقع الاقتصادي في كل من البلدين وسبل وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى المستوى الذي يلبي آمال وطموحات شعبي البلدين.

ولفت الدكتور الخليل إلى أن مواضيع عمل اللجنة هي عبارة عن خطط وبرامج عمل مشتركة على المستويين القطاعي والاقليمي تنسجم مع المنظور التنموي والسياسات ذات البعد الاستراتيجي التي تستهدف تنمية اقتصادي البلدين.

وأشار الدكتور الخليل إلى أهمية موافاة وزارة التخطيط العراقية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية بخطتها لتأمين احتياجات السوق المحلية العراقية من بعض المواد ليصار إلى دراستها وإعداد خطة مقابلة لها تتضمن المواد التي يمكن لسورية تصديرها إلى الأسواق العراقية والاتفاق على سبل وآليات التوريد ووفق جداول زمنية محددة.

من جهته أشار وزير التجارة العراقي ورئيس الجانب العراقي خلال توقيع محضر الاجتماعات في تصريح لوكالة سانا في بغداد إلى توقيع ثماني مذكرات بين سوريا والعراق في مجالات الإعمار والإسكان والاستثمار والتعليم العالي والتربية والرياضة والشباب والثقافة والسياحة والإعلام مشيراً إلى أن المحضر الختامي سيكون إطار عمل للجانبين في جوانب متعددة.

ووصف الجبوري انعقاد الدورة العاشرة من اجتماعات اللجنة بأنه فرصة مهمة لمناقشة كل المواضيع والمشاريع المشتركة مؤكداً على أن هناك مجالات متنوعة للتعاون بين البلدين في ما يتعلق بإنشاء المشروعات وإقامة المعارض الدولية والمتخصصة إضافة إلى الفرص الاستثمارية.
مصدر : وكالات
رقم : 922585
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