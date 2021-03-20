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السبت 20 آذار 2021 ساعة 19:45

واعظي: إيران مستعدة لنقل تجاربها إلى جمهورية أذربيجان لمواجهة كورونا

واعظي: إيران مستعدة لنقل تجاربها إلى جمهورية أذربيجان لمواجهة كورونا
وهنأ واعظي اليوم السبت في الاتصال الهاتفي مع مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني "شاهين مصطفى اف"، حلول عيد النوروز، واصفا النوروز بأحد القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين، وقال: لدى البلدين العديد من المجالات لتوسيع العلاقات، بما في ذلك التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والأكاديمية، وكذلك السياحة.

واشار رئيس مكتب الرئيس روحاني، الى الحاجة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل وعبور البضائع وأضاف: لقد كان هناك تعاون جيد بين طهران وباكو في مجال التبادلات عبر الحدود ونقل البضائع عبر الحدود في العام الماضي رغم تفشي فيروس كورونا، و نتمنى أن يزداد هذا التعاون في العام الجديد.

وفي إشارة إلى نجاح إيران في مكافحة مرض كوفيد 19 وإنتاج لقاح كورونا، أعلن واعظي استعداد ايران للمشاركة ونقل الخبرات في هذا المجال إلى جمهورية أذربيجان.

وفيما يتعلق بمرور 50 عاما على التعاون بين البلدين في تدشين نهر أرس الحدودي، والذي اعتبر رمزا للصداقة وحسن الجوار بين إيران وأذربيجان، أكد الجانبان على تسريع وتنفيذ مشروع "سدخدا آفرين" ومشروع "قزقلعة سي" وكذلك جسر آستراشاي".

بدوره هنأ مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفوف في هذه المكالمة الهاتفية، محمود واعظي، واصفا إيران بالبلد الصديق والجار لبلاده، وأضاف ان باكو تحرص على تطوير وتعميق العلاقات مع طهران في جميع المجالات.

وقال إن الحكومة الأذربيجانية قدمت تسهيلات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل وعبور البضائع، معربا عن أمله في أن نشهد العام المقبل، مع تحسن الظروف، تعزيز التعاون في هذا المجال.

كما أعلن مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني، العفو عن سبعة مواطنين إيرانيين مسجونين في أذربيجان من قبل رئيس هذا البلد وإطلاق سراحهم.

كما وجه شاهين مصطفى اف، الدعوة الى رئيس مكتب الرئيس الإيراني لزيارة باكو، معربا عن أمله باستخدام المعرفة الفنية والهندسية الإيرانية والشركات الإيرانية في مجال إعادة إعمار المناطق الاذرية المحررة من أرمينيا.
رقم : 922608
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