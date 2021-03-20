الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آذار 2021 ساعة 20:04

الجيش المصري يرسل معدات وآليات إلى السودان

الجيش المصري يرسل معدات وآليات إلى السودان
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أنه وفق بروتوكولات التعاون المشترك والتوأمة بين قيادتي سلاح المهندسين السوداني وسلاح المهندسين المصري، رفد السلاح المصري نظيره السوداني بمعدات وآليات، وصلت مؤخرا لميناء بورتسودان.

وأشارت الوكالة إلى أن "هذه المعدات تستخدم في بناء وتشييد الطرق والأعمال المدنية الأخرى، وتعتبر إضافة حقيقية لسلاح المهندسين السوداني".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في بداية الشهر الجاري، والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.

وجاءت زيارة السيسي كتتويج للقاءات وزيارات متبادلة بين المسؤولين المصريين والسودانيين، كما جاءت بعد أيام من زيارة لرئيس هيئة أركان القوات المصرية الفريق محمد فريد للخرطوم وتوقيعه مع نظيره السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين اتفاق تعاون عسكري يغطي مجالات التدريب وتأمين الحدود بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 922615
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
20 آذار 2021
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
20 آذار 2021
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
20 آذار 2021
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
20 آذار 2021
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
19 آذار 2021
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
19 آذار 2021
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
19 آذار 2021
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
19 آذار 2021
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
19 آذار 2021
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
18 آذار 2021
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
المراسلة معصومة فروزان
18 آذار 2021
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
18 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة