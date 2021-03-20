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السبت 20 آذار 2021 ساعة 20:05

صالح يهنئ بأعياد النوروز ويدعو لإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها

صالح يهنئ بأعياد النوروز ويدعو لإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها
هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، بحلول "أعياد نوروز"، مؤكداً أنه لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب.

ودعا صالح في تهنئته، إلى "حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق العراقيين ومن ضمنها حقوق المواطنين في إقليم كردستان واعتماد السياقات الدستورية والقانونية التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين".

وأكد أنه "لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب في إصلاح منظومة الحكم وكبح آفة الفساد من خلال تعزيز دولة المؤسسات، والتطلع إلى بناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، وَإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر وحمايتها من التزوير والتلاعب لتعيد الثقة للعراقيين بدورهم البنّاء ورؤيتهم للمرحلة المقبلة".
مصدر : وكالات
رقم : 922616
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