حركة النهضة الجزائرية تعلن مشاركتها في الانتخابات المقبلة

وقال بن عائشة، في كلمة خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى للحركة إن "الخيار الانتخابي المجسد لإرادة الشعب هو المسار الأسلم والأنجع".



ودعا إلى ضرورة "توفير الضمانات القانونية والمناخ السياسي الملائم الذي يشجع على خوض المنافسة السياسية بكل حرية، في ظل تكافؤ الفرص وعدم تدخل السلطة بكل مستوياتها في العملية".



وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكد "ضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة" تتميز بـ"تكافؤ الفرص وتوفير شروط إنجاح العملية الانتخابية".



واعتبر أن شروط إعداد القوائم "تفتقد إلى الواقعية والموضوعية" خاصة فيما يتعلق بمبدأ "المناصفة".



وتعتبر حركة النهضة الجزائرية من أقدم الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وأطلقت في بداية التعددية الحزبية في الجزائر نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.