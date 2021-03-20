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السبت 20 آذار 2021 ساعة 20:15

احتفالات ايرانية بعيد النوروز

احتفالات ايرانية بعيد النوروز
واعتبر الإمام الخامنئي عام 1399 الشمسي عام "إظهار قدرات الشعب الإيراني" في مواجهة "كورونا"، ومواجهة ضغط العدو بالحد الأقصى، وقال إن "الأعداء أنفسهم يقولون اليوم صراحة إن الضغط بالحد الأقصى قد مني بالفشل".

وبدوره هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسائل منفصلة قادة الدول التي تحتفي بالنوروز بمناسبة حلول عيد النوروز.

وبهذه المناسبة وجه روحاني هذه الرسائل الى رؤساء كل من أفغانستان وباكستان وطاجيكستان وأذربيجان وتركمانستان وأرمينيا وكازاخستان وأوزبكستان وتركيا والعراق.

واشار روحاني إلى جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العديدة في دول العالم، معربا عن الأمل في بداية مرحلة جديدة مع العام الجديد بفضل التعاون بين هذه الدول بما يؤدي الى السيطرة على انتشار فيروس كورونا وعودة السعادة والفرح والصحة والسلامة إلى جميع دول العالم.

كما اعرب عن امله ان يتعلم الانسان من الطبيعة التي تجدد عطائها في فصل الربيع ليتحلى بالنشاط والحيوية في روحه وقلبه ويزيح غبار الكسل والوهن وبذلك تنشط الروح والفكر وتتحقق سلامة البدن.

من جهته قال النائب الأول لرئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة عيد النوروز: "يجب علينا نحن المسؤولين أن نتفهم الوضع الراهن بكل كياننا ونعتذر للشعب معربا عن املة أن يكون العام الجديد بداية لانفراج الامور بالبلاد وانتهاء معاناة المواطنين .

واعتبر "إسحاق جهانجيري" في حسابه على إنستغرام اليوم السبت ، النوروز يوم حياة وسعادة وصداقة ومصالحة وأمل لكل الإيرانيين وقال انتهى عام صعب على أمل أن يذهب القديم ويأتي الجديد بالسعادة.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية  إن مصاعب الحياة وتفشي كورونا وضغوط الحظر ، في العام الماضي زادت من معاناة وآلام وقلق شعبنا الصابر و لهذا السبب يجب علينا نحن المسؤولين أن نفهم هذا الوضع بكل كياننا ونعتذر للشعب. آمل أن يكون العام القادم عام بداية لانفراج الامور بالبلاد وانتهاء معاناة المواطنين .
رقم : 922620
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