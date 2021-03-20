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السبت 20 آذار 2021 ساعة 20:22

قاليباف: سنصادق على مشروع قانون "القفزة في بناء المساكن"

قاليباف: سنصادق على مشروع قانون "القفزة في بناء المساكن"
وأورد محمد باقر قالیباف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم السبت بمناسبة بدء العام الايراني الجديد، ان المجلس سيصادق على مشروع قانون "القفزة في بناء المساكن" لتنفيذ شعار (الانتاج، الاسناد وازالة العقبات) الذي أطلقه قائد الثورة الاسلامية على العام الجديد.

وأضاف: إنه في الايام الاولى لعام 1400 ومن أجل دعم الانتاج في البلاد سنصادق على مشروع القانون المهم "القفزة في بناء المساكن" وسنزيل العقبات القانونية أمام اصدار تراخيص الأعمال.

وتابع: نبذل جهودنا في عام الانتاج بالحماية القانونية للانتاج ونجعلها ضمن أولوياتنا على الصعد العملية ونقدم الايضاحات للشعب.
رقم : 922621
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