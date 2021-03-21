السيد الخامنئي: العقوبات الأمريكية جريمة كبرى

وأوضح السيد خامنئي إن "أضرار الاستعجال أكثر من إضاعة الفرص في بعض الأحيان كما حصل معنا في الاتفاق النووي، وسياسة الضغوط القصوى لجر إيران إلى طاولة المفاوضات لم تنجح ومن كان يتبناها ذهب إلى مزبلة التاريخ والأدارة الأمريكية الجديدة أيضاً ستفشل إذا واصلت نفس السياسة".



وأضاف "العقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب الايراني "جريمة كبرى" بمعنى الكلمة، لكن على مسؤولي البلاد ان لايربطوا الاقتصاد برمته بالعقوبات"، مبيناً "قد تستمر العقوبات لفترة من الزمن، لذلك يجب عدم التعويل على رفعها في اتخاذ القرارات".



وتابع سماحته إن "الظروف اختلفت عن عام 2015، لكن التغيير لم يحدث لصالح الولايات المتحدة بل لصالح إيران ، وإيران ازدادت قوة منذ عام 2015، أما أمريكا فقد أريق ماء وجهها، وإذا كان هناك تغيير في الاتفاق النووي، فيجب أن يتغير لصالح إيران".