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الأحد 21 آذار 2021 ساعة 19:22

ما مغزى شرط الحوثي لوقف اطلاق النار ؟

ما مغزى شرط الحوثي لوقف اطلاق النار ؟
ودعا الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر كل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية و الحدود وفك الحصار.
 
وتابع محمد الحوثي في تغريدته: ” على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة إذا لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية”.
 
وقد اثارت تغريدة محمد الحوثي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واحدثت موجة من الجدل بين المغردين إذ قال البعض ان السعودية ستفهم هذه الدعوة بمثابة بادرة استسلام على حد تعبيرهم لأنهم لن يفهموا القصد منها .

وفي هذا الصدد قال أحد المغردين أن: “السعودي لا يفهم هذه اللغة اليمانية القبلية، أنت داري ايش راح يفسر كلامك الآن بأنكم على وشك السقوط بسبب أزمة المشتقات النفطية وراح يستمر في التعنت”.
 
كما تابع: ” هؤلاء العبيد لا تنفع معهم غير لغة الدعس، ادعس عليه وقل له توقف عن الحصار والحرب وأنا أتوقف لان راح يقول معي 48 ساعة بدون قصف”.
 
وقال متابع آخر للحوثي على تويتر: “اذا كانت أمريكا تضغط لوقف الحرب لأسباب إنسانية يجب أن يكون حصار تعز في صلب هذه الأسباب بل أن #الحصار شكل من أشكال الحرب ولا فرق بين من يقتلك بالرصاص أو يقتلك بالجوع”.
 
فيما علق ناشط أن “السلام بحسب مفهومهم هو إيقاف صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة أما غاراتهم فهي غارات مسالمة لا تؤذي احدا…! استمروا ودقوا عارهم بس…ما يفهموا إلا هذه اللغة”.
 
أما ناشط يمني فقد كان صاحب افهم وأقوى تعليق أذ قال بتغريدة على منصة تويتر أن محمد علي الحوثي حشرهم في زاويه ضيقة جدا, فاذا افرجوا عن السفن سيكون الأمر مخزي لهم لانه تحت تهديد وان لم يفرجوا عن السفن سيكون الرد اكبر مما يتصوروه.. أظنها اقصر 48ساعه على العدوان.
 
وكان ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق عن استهداف سلاح الجو اليمني المسيّر لشركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض.
 
وقال العميد سريع في بيان له ، “ ردا على تصعيدِ العُدوانِ الغاشمِ وحصارهِ الظالمِ على بلدِنا نفذتْ قواتُنا المسلحةُ فجر اليوم عمليةَ السادس من شعبان بستِّ طائراتٍ مسيرةٍ استهدفتْ شركةَ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياض، وقد أصابتْ أهدافَها بدقةٍ عاليةٍ بفضل الله”.
 
وأكد سريع أنُ القيادةُ العامةُ للقواتِ المسلحةِ أن العمليات العسكرية مستمرةٌ ومتصاعدةٌ طالما استمرَّ العُدوانُ والحصار..
 
وجددت القوات المسلحة دعوتَها لكافةِ الشركاتِ الأجنبيةِ والمواطنينَ بالابتعادِ الكاملِ عن الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ كونَها أصبحت أهدافاً مشروعةً لقواتِنا وقد يطالُها الاستهدافُ في أيةِ لحظة.
 
وطالما العدوان والحصار مستمرين على اليمن فلا تتوقع السعودية ان ينهي اليمنيون استهدافهم لمنشآتها فهم لا يفهمون إلا لغة القوة والدعس.
 
رقم : 922727
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