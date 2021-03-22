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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 09:16
الصحة اللبنانية: 2968 إصابة جديدة و42 حالة وفاة خلال 24 ساعة
وجاء في التقرير:
مصدر :
وكالات
رقم :
922801
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