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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 09:27

لافروف: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي دليل على عجزها التام في التفاوض

لافروف: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي دليل على عجزها التام في التفاوض
وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام صينية نشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقعها : إن "الولايات المتحدة من خلال انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الذي تحاول الآن إحياؤه لم تتوقف تطبيق التزاماتها فحسب، وإنما حاولت منع باقي الدول من الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار لافروف إلى، أن "المسؤولين في الدول الغربية اعتبروا بشكل عام خروج الولايات المتحدة من الاتفاق أمرا واقعا، لكنه في الحقيقة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وكشف العجز الكامل للدولة عن التوصل إلى الاتفاقات".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "آمل أن الإدارة الأمريكية، التي أبدت رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي تنفيذ نيتها".

وفي 18 فبراير أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن إدارة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وبدأت طهران بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب عام 2018، بعد ان امهلت الاوروبيين سنة للالتزام بتعهداتهم دون جدوى.
مصدر : وكالات
رقم : 922808
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