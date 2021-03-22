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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 09:44

في جريمة لا انسانية.. العدوان يدمر صوامع الغذاء بالحديدة

في جريمة لا انسانية.. العدوان يدمر صوامع الغذاء بالحديدة
وعبرت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها يوم امس بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): عن استنكارها الشديد لاستمرار دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي، في استهداف المنشآت التجارية والصناعية في اليمن من مصانع ومعامل ومزارع ومؤسسات وشركات.

وأكد البيان أن استهداف مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية بما فيها المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن قصف طيران تحالف العدوان لصوامع ومطاحن الغلال التابعة للشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية يدخل في إطار الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني في انتهاك سافر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها.

وأشاد البيان بدور القطاع الخاص وتحمله المسؤولية الوطنية وحرصه على المساهمة في توفير الغذاء والدواء.

وجددت وزارة الصناعة، الدعوة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية للضغط على دول تحالف العدوان لتحييد المنشآت التجارية والصناعية من أي استهداف باعتبارها منشآت مدنية اقتصادية واستهدافها يعد استهدافا للاحتياجات المعيشية للشعب اليمني.
رقم : 922816
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