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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 11:43

دميرتاش يتهم إردوغان بحظر حزبه للفوز في الانتخابات

دميرتاش يتهم إردوغان بحظر حزبه للفوز في الانتخابات
ومن سجنه اجاب دميرتاش على أسئلة وكالة فرانس برس بالقول إنّ القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب غير قانونية ولا شرعية. نافيا الاتهامات الموجهة الى حزبه بأنه يشكل تهديدا على وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة وعلى صلة بحزب العمال الكردستاني.

وعبر دميرتاش عن امله بأنْ ترفض المحكمة الدستورية القضية غير العقلانية على حد قوله.

ودميرتاش الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على خلفية اتهامه بممارسة أنشطة "إرهابية" ملاحق في عدة ملفات ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 142 عاما في إطار القضية الرئيسية.

ويتهم اردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابيا.

وتعرض الحزب، صاحب ثالث أكبر كتلة نيابية، لحملة قمع من قبل الحكومة على خلفية الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في تموز/يوليو 2016. والعديد من قادته مسجونون أو ملاحقون قضائيا.

ويندد الحزب بالمحاكمات التي تستهدفه ويعتبر أنها "مسيسة" وتهدف إلى إسكات صوت حزبي معارض بشدة لاردوغان.

وخاض دميرتاش الانتخابات الرئاسية في مواجهة اردوغان وحصل على 8,4 بالمئة من الاصوات.

وأسفر النزاع المستمر منذ 1984 بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية عن أكثر من 40 ألف قتيل.
مصدر : وكالات
رقم : 922844
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