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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 11:44

حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات

حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
وقال الادميرال رستكاري فی تصریح لمراسل وکالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) ان الصناعة البحرية في القوات المسلحة الايرانية حققت الاكتفاء الذاتي في 70 بالمائة من احتياجاتها العسكرية.

وحول بناء غواصات لبحرية الجيش والحرس الثوري الإيراني قال الأدميرال راستكاري: استخدمت بحرية الجيش ولا تزال تستخدم أنواعا خفيفة وشبه ثقيلة من الغواصات محلية الصنع والثقيلة المنتجة في الخارج، لافتا اننا سنبدأ مشروع بناء غواصات خفيفة وشبه ثقيلة لبحرية الحرس الثوري اعتبارا من العام الايراني الجديد (بدأ أمس الاحد)، وستمتلك قوات الحرس الثوري غواصات خاصة يها في السنوات القليلة المقبلة.

واشار الی تلبية احتياجات القوات البحرية والجيش وبحرية الحرس الثوري قائلا: إن مهمة ومسؤولية منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع هي دعم وتلبية احتياجات الدفاع البحري والجيش والحرس الثوري وفي هذا المجال، لدينا العشرات من مكاتب التصميم ومراكز التطوير الهندسي والتكنولوجي ومجمعات بناء السفن.

واوضح ان منتجاتنا تستخدم في الجيش والحرس الثوري وقوات الامن الداخلي..على سبيل المثال، انتجنا زوارق عالية السرعة لقوات بحرية الحرس الثوري لأنها تعتمد على السرعة في مهامها.. ونظر الى أن هذه الزوارق السريعة لديها قدرة عالية في الدفاع الساحلي، فإن بحرية الجيش تستخدمها أيضا.

وتابع: ان بحرية الحرس الثوري مسؤولة عن حماية مصالح البلاد في منطقة الخليج الفارسي حتى مضيق هرمز وبحرية الجيش مسؤولة عن حماية مصالح البلاد من شرق مضيق هرمز إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندي وبحرية قوات الامن الداخلي مسؤولة عن حماية مياهنا الإقليمية، فيقع توفير احتياجات هذه القوات من السفن على عاتق وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.
رقم : 922845
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