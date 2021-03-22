الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 11:55

بريطانيا تكشف النقاب عن خططها الدفاعية اليوم الاثنين

بريطانيا تكشف النقاب عن خططها الدفاعية اليوم الاثنين
تكشف الحكومة البريطانية الاثنين النقاب عن خططها الدفاعية، واعدة بتعزيز "الدفاع عن المصالح البريطانية في مجالات متعددة وحول العالم".

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع على قرار المملكة المتحدة رفع سقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، في نهاية مراجعة استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان قبل العرض التفصيلي المرتقب الاثنين: "في البحر سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يطلق عليها اسم (فيوتشر كوماندو فورس) أو (إف سي إف)".

وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن "حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة"، وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.

أما على الأرض، فسينشر لواء عمليات خاصة "قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعا في كل أنحاء العالم".

وسيتكون هذا اللواء من 4 كتائب، وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، سيتم استثمار 120 مليون جنيه إسترليني به.

كما سيجري إنشاء لواء آخر هو لواء مساعدة قوات الأمن، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة المتحالفة.

وفي نسخة الأحد من صحيفة "تلغراف" البريطانية، كتب وزير الدفاع بن والاس، أن "على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي تغيرت إلى درجة يتعذر التعرف إليها" خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة.

وأعلن الوزير عن استثمارات إضافية لـ"الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (..) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية".

كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية، بطاقم قوامه نحو 15 فردا، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 922849
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
22 آذار 2021
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
22 آذار 2021
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
22 آذار 2021
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
22 آذار 2021
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
22 آذار 2021
تقرير: إيران هددت بشن ضربة على قاعدة عسكرية أمريكية في واشنطن
تقرير: إيران هددت بشن ضربة على قاعدة عسكرية أمريكية في واشنطن
21 آذار 2021
السيد الخامنئي: العقوبات الأمريكية جريمة كبرى
السيد الخامنئي: العقوبات الأمريكية جريمة كبرى
21 آذار 2021
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
روحاني : الشعب الإيراني يستقبل الربيع بفخر
20 آذار 2021
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
الیمن.. سلاح الجو المسير يضرب هدفا عسكريا بمطار أبها بعسير مجددا
20 آذار 2021
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
20 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف