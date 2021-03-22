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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 13:33

 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة

 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
وقال غروسي في تصريحات صحافية إنه "في حال لم تتوصل الاطراف الى اتفاق سياسي مهم مع ايران خلال هذه الفترة فإن إيران ستزيل كل الصور والافلام التي تسجلها كاميراتنا في المنشآت النووية ولن تسلمها لنا".

وأضاف غروسي "اعتقد ان على كافة الاطراف اتخاذ خطوة للأمام اذا ارادت الحفاظ على الاتفاق النووي ولابد من اتخاذ هذه الخطوات سريعا، فلم يعد لدينا الوقت الكافي لحل هذه القضية المعقدة".

وأوضح غروسي بأنه دعا ايران وسائر الأطراف بعدم وضع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طاولة المفاوضات، مؤكداً أن عمليات التفتيش لا ينبغي استخدامها كأداة للعقاب او المكافأة وانما ينبغي أن تكون عمليات التفتيش اساسية، ومنها يتمخض ويرتكز أي اتفاق.

واستبعد غروسي العودة الى الاتفاق النووي بشكل آلي، مشيرا الى أن ايران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى بكثير مما ورد في الاتفاق النووي، وبالتالي العودة ستكون تدريجية.
مصدر : وكالات
رقم : 922860
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