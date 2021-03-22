وجاءت تصريحات العميد فخري زاده خلال زيارته إلى عائلة العالم النووي محسن فخري زاده بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد (عيد نورزو".

وأضاف العميد حاتمي في حديث نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، إن "على العدو ان يعلم بانه سيتلقى الرد على اغتيال الشهيد محسن فخري زاده وان الشعب الايراني سيقتص منه على هذا العمل الوحشي الجبان".



وأوضح "الشهيد فخري زادة بذل مساع غير مسبوقة من أجل تنمية وتطوير إيران ونجاح المرحلة الأولى من لقاح فخرا الوطني المضاد لفيروس كورونا هو نتيجة جهود الشهيد فخري زادة".



وفي الاسبوع الماضي، بدأت السلطات الإيرانية بالاختبار الأولي للقاح ضد فيروس كورونا يحمل اسم "فخرا" تكريمياً للعالم النووي محسن فخري زاده الذي كان من أوائل العلماء الذين علموا على صناعة أجهزة مخصصة لتشخيص الإصابات بهذا الفيروس.