عملية برية وبحرية خاطفة للقوات اليمنية بالعمق السعودي

وقالت المصادر إن العملية شاركت فيها القوات البحرية والبرية واستهدفت الأطراف الشمالية لمحافظة حجة والواقعة على الحدود الجنوبية للسعودية، واكدت ان عددا من الزوارق الحربية شاركت في العملية.



وتمكنت قوات صنعاء خلال العملية “الخاطفة” من استعادة مواقع عدة جنوب وشرق مديرية حيران على حدود مديرية عبس إلى جانب اعطاب واحراق اليات مما دفع مسلحي التحالف إلى الفرار.



وفي وقت لاحق حاولت السعودية الانتقام بشن غارة جوية على منطقة بني حسن في عبس والتي ادعت قواتها في وقت سابق السيطرة عليها.



وتعد هذه العملية الأولى من نوعها والتي يتم فيها هجوم مزدوج من البر والبحر وفي منطقة تعد عمق استراتيجي للسعودية التي تنشر عددا من الالوية هناك إلى جانب مقاتلين محليين وسودانيين.