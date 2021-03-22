وزير الطرق الايراني: نعمل على تطوير اسطولنا الجوي

وقال محمد اسلامي، في تصريحه اليوم الاثنين، إن عددا من الطائرات المستخدمة في الرحلات الداخلية أخرجت من دائرة الخدمة بسبب انقضاء أمد تشغيلها لذلك ينبغي استبدالها بطائرات جديدة خلال العام الجاري.



واضاف: إن هذه السياسة تتم متابعتها حيث تم تأمين عدد من الطائرات المدنية قصيرة المدة في العام الماضي كما ان طائرات جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الجاري.



وتابع: إن الهدف الثاني في قطاع صناعة الطائرات في البلاد خلال العام الجديد يتمثل بتطوير الطائرات بعيدة المدى كماً وكيفاً حيث من الضروري تنمية الشركات رحلاتها الى مناطق العالم واحراز الشروط والمواصفات اللازمة بهذا الشأن.