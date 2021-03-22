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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 18:45

الاحتلال يحذر السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات

الاحتلال يحذر السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات
وأشارت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، إلى أن من بين العقوبات التي قد يفرضها كيان الاحتلال على السلطة إلغاء مشاريع اقتصاديّة، دون تحديدها بشكل عيني.

ويدرس كيان الاحتلال ايضَا وفقًا لإذاعته سحب بطاقة VIP من مسؤولين فلسطينييّن آخرين، بعدما سحبتها من وزير الخارجية رياض المالكي أمس الأحد.

يذكر أن حكومة رام الله دانت اليوم الاثنين ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه “مضايقات” لدى عودته والوفد المرافق له إلى الاراضي الفلسطينية الأحد عبر معبر إسرائيلي إثر مهمة خارجية.

عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني قال: "تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين “من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة” حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وأكد اشتية “هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها”.

وكان رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي، هاجم محكمة الجنايات الدولية ونيتها فتح تحقيق في جرائم حرب، قائلا "إن قرار المدّعية الدولية في المحكمة الجنائيّة الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضدّ "إسرائيل وجيشها" هو "خطّ أحمر تم اجتيازه".
مصدر : وكالات
رقم : 922898
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