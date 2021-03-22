تحالف العدوان وجريمة انسانية جديدة في اليمن

جريمة انسانية للعدوان السعودي في محافظة الحديدة باستهداف ميناء الصليف للحبوب المطل على البحر الاحمر اسفرت عن سقوط جرحى وخلفت خسائر مادية كبيرة. جريمة تعد انتهاكا صارخا لهدنة وقف إطلاق النار التي اقرتها الامم المتحدة في اتفاق السويد.



وقال ضابط امن ميناء صليف: "اغار على مبنى الاداريين وعلى الهنجر لكن لم تنفجر وتم اصابة خمسة او ستة من الموظفيين الاداريين وكلهم من محافظة الحديدة".



من جانبها اكدت الامم المتحدة اصابة ميناء الصليف للحبوب شمال الحديدة بغارات جوية سعودية ولفتت ان الغارات استهدفت بقذيفتين مستودعا وعنابر الحبوب التابع لإحدى شركات إنتاج المواد الغذائية وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة ان السلطات المحلية وإدارة الشركة تحدثوا عن نقل ستة عمال مصابين إلى مرافق طبية محلية للعلاج.



بدورها دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية،استهداف العدوان السعودي منشآت الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية بميناء الصليف.محملا دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام وناشدت المجتمع الدولي للتدخل العاجل واطلاق ناقلات النفط والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة دون قيد أو شرط لتلافي حدوث كارثة إنسانية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان.



كما قال المدير الاداري للشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية "بعد مرور عامين على توقيع اتفاق السويد لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق لكن يسعون الى الانقلاب على هذا الاتفاق واستغلال المعاناة الانسانية التي قاموا هم بافتعالها من اجل الحصول على مكاسب سياسية".



ومن جهتها أدانت وزارة الصناعة والتجارة استهداف العدوان لصوامع ومطاحن الغلال التابعة الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية ( ييفيكو) بميناء الصليف محافظة الحديدة.



وعبرت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها: عن استنكارها الشديد لاستمرار دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي، في استهداف المنشآت التجارية والصناعية في اليمن من مصانع ومعامل ومزارع ومؤسسات وشركات.



وأكد البيان أن استهداف مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية بما فيها المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.



ولفت إلى أن قصف طيران تحالف العدوان لصوامع ومطاحن الغلال التابعة للشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية يدخل في إطار الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني في انتهاك سافر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها.



وأشاد البيان بدور القطاع الخاص وتحمله المسؤولية الوطنية وحرصه على المساهمة في توفير الغذاء والدواء.



وجددت وزارة الصناعة، الدعوة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية للضغط على دول تحالف العدوان لتحييد المنشآت التجارية والصناعية من أي استهداف باعتبارها منشآت مدنية اقتصادية واستهدافها يعد استهدافا للاحتياجات المعيشية للشعب اليمني.



الغارات السعودية استهدفت ايضا مناطق بمديرية عبس بمحافظة حجة ومزارع دواجن بمديرية خمر في محافظة عمران وجدد طيران العدوان غاراته على مطار صنعاء، مستهدفا حي النهضة ومنطقة النهدين ، كما شن غارات على مديريات صرواح، ومجزر ومدغل ورحبة في محافظة مأرب.