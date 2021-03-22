وزير الدفاع البريطاني: علينا ان نسدد ديوننا الى ايران

وفي مقابلة اذاعية مع اذاعة "تايمز" البريطانية، صرح بن والاس الاثنين، انه يجب تسديد الديون المستحقة للجمهورية الاسلامية الايرانية.



وكانت ايران وبريطانيا ابرمتا صفقة في عقد السبعينيات لتسليم 1500 دبابة من طراز تشيفتن و250 مركبة مدرعة الى الجانب الايراني، الا ان لندن تنصلت عن تسليم هذه الدبابات الى ايران بعد قضية اقتحام وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية) بطهران.



وكانت المحكمة الدولية قد ألزمت الشركة البريطانية للخدمات العسكرية بتسديد مبلغ 400 مليون بوند الى الحكومة الايرانية. ورغم ذلك، فإن بريطانيا لا تسمح بنقل هذا المبلغ الى ايران بذريعة الحظر الدولي.



وردا عل سؤال خلال المقابلة الاذاعية، بشأن تسديد هذه الديون، قال وزير الدفاع البريطاني: صحيح تماما ان علينا ان نحترم هذه الديون. وما اعلناه بوضوح هو اننا ملتزمون بالقانون وسيادة القانون.. علينا ان نحترم هذه الديون وان نبحث عن سبل لإعادتها الى ايران.