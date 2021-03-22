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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 20:56

اول رد يمني على ما تسمى المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار

اول رد يمني على ما تسمى المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار
وفي أول رد من حركة انصارالله على ما تسمى المبادرة السعودية، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام، في حديث لوكالة "رويترز"، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، إن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".

وأضاف أن "أنصار الله" ستواصل الحديث مع السعودية وعمان وامريكا للتوصل إلى اتفاق سلام.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، ما اسماه طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية.
رقم : 922913
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