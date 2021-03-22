الأمين العام للناتو: العلاقات بين حلف الناتو وروسيا معقدة

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "العلاقة بين الحلف وروسيا معقدة منذ عدة أعوام بسبب السلوك الروسي الخارق للقوانين الدولية واستخدام القوة ضد أوكرانيا وجورجيا وكذلك التدخل في السياسة الداخلية للأعضاء".



وأضاف: "سنواصل الحوار مع السلطات الروسية ونعمل على تحسين العلاقات".



وانتقد ستولتنبرغ توقيف بلغاريا جاسوسا روسيا مزعوما، قائلا: "نساند العمل الذي تقوم به بلغاريا للتصدي للسلوك الروسي الخبيث".



هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين، بأن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، مؤكدا أن جميع الاتصالات توقفت عمليا بين الطرفين.



وقال غروشكو: "العلاقات مع الناتو، نحن في أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة. ومن الواضح أن الحلف لم يكن قادرا على التكيف مع الظروف الأمنية الجديدة وعاد من أجل بقائه إلى افتراضات الحرب الباردة، والحماية من، وقال غروشكو "تهديدات من الشرق".



وقال: "تم إنهاء كل تفاعل عملي مع روسيا، حتى في تلك المجالات التي قدمت فائدة أمنية واضحة لجميع أعضاء مجلس روسيا والناتو".



واختتم نائب وزير الخارجية الروسي حديثه، قائلا: "وبالتالي، لا توجد أجندة إيجابية في علاقاتنا مع الحلف اليوم".



وأضاف بأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تضع علامات استفهام على أي تعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي.