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الاثنين 22 آذار 2021 ساعة 22:59
سلطان عمان يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة حلول العام الايراني الجديد
وافادت صحيفة "تايمز عمان" ان السلطان هيثم بن طارق هنأ في البرقية، الرئيس روحاني بهذه المناسبة، متمنيا له موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني السعادة والتقدم.
مصدر :
وكالات
رقم :
922940
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