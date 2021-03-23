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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 08:00

همتي: البنك المركزي على استعداد تام لمواجهة اصعب الظروف

همتي: البنك المركزي على استعداد تام لمواجهة اصعب الظروف
واشار همتي في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين الى الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الاعوام الاخيرة وقال: انه منذ 3 اعوام ماضية حيث بدات الضغوط القصوى على اقتصاد البلاد، قام البنك المركزي بكل قواه وبادارة صحيحة بادارة موارد البلاد المحدودة من العملة الاجنبية وتلبية الحاجات في هذا المجال.

واضاف: اننا نطمئن الشعب بان البنك المركزي على استعداد تام لمواجهة اصعب الظروف.

وتابع همتي: لقد كان من المفترض خلال الاعوام الماضية والان ايضا التفكير حتما بزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الاجنبية وان نبذل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

واشار الى ان عوائد البلاد من العملة الاجنبية بلغت خلال الايراني الماضي تُسع معدل ما كان عليه خلال الاعوام الماضية و"لكن رغم هذه القيود وفي ضوء الادارة الصحيحة للموارد فقد فشل مخطط ومؤامرة العدو الرامية الى تقويض اقتصاد البلاد ولقد كان الخبر الاهم الذي سمعناه خلال العام الاخير هو اعتراف المندوب الاميركي بفشل سياسة الضغوط القصوى".

واعتبر همتي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بانه من اهم اهداف البنك المركزي.
رقم : 922968
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