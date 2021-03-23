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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 08:01

الهند ترسل الشحنة الثانية من المعدات الى ميناء جابهار الايراني

الهند ترسل الشحنة الثانية من المعدات الى ميناء جابهار الايراني
وكتب ماندافيا، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر يوم الاثنين، إنه في سياق التزام بلاده بتطوير ميناء جابهار فان الشحنة الثانية من المعدات ستصل الى مرفأ الشهيد بهشتي (بميناء جابهار) قريباً.

وفي هذا السياق صرح مساعد وزير المواصلات الهندي سانجي باندوباديايا، خلال الشهر الماضي، ان رافعتين ثقيلتين سيتم شحنهما الى ميناء جابهار في نهاية شهر آذار/ مارس.

واضاف باندوباديايا: أعددنا خطة لارسال رافعات ثقيلة تتحرك على خطوط سككية عقب تسليم الرافعات المتنقلة الخاصة بالموانئ.

وكانت الهند قد ارسلت في كانون الثاني/ يناير الماضي رافعتين ثقيلتين بقيمة 25 مليون دولار الى ميناء جابهار.
مصدر : وكالات
رقم : 922969
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