حشد الانبار يطيح بأبرز عناصر داعش بكمين غربي الرمادي

وقال المصدر : ان ” القوات الامنية العراقية بصنوفها المختلفة نصبت كمين لاحد ابرز عناصر مجرمي داعش حال معرفة مكان تواجدهم في صحراء قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي، وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر “.



واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان المعتقل يعد من ابرز خلايا مجرمي داعش ويصنفون ضمن الرعيل الاول للتنظيم، مبينا ان عملية اعتقال المطلوب وفق المادة 4/ ارهاب جاء على خلفية ورود معلومات استخبارية اكدت تواجدهم في المنطقة المستهدفة وتم اعتقاله بصورة مفاجئة.



واوضح ان القوات الامنية رصدت حركة المستهدف وتمكنت من اعتقاله قبل قيامه بعمليات ارهابية تستهدف القوات الامنية والمدنيين في المناطق المحررة.