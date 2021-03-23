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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 08:05
للمرة الثالثة خلال 4 أيام...

حريق هائل في مخيم للاجئي الروهينغا ببنغلاديش

حريق هائل في مخيم للاجئي الروهينغا ببنغلاديش
وهذا الحريق هو الثالث الذي يشب في هذه المخيمات خلال أربعة أيام.

ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينغا المسلمة من ميانمار في ظروف بائسة داخل مخيمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية لجيش ميانمار عام 2017.

وقال مسؤولون إن "الحريق بدأ على ما يبدو في واحد من المخيمات الـ34 التي أقيمت على مساحة 3237 هكتار من الأرض، قبل أن تمتد إلى ثلاثة مخيمات أخرى، ليفر اللاجئون حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم".

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان ترتفع من المخيمات، بينما يحاول عمال ورجال السيطرة على النيران وإخراج اللاجئين إلى أماكن آمنة.

وأفاد المفتش في الشرطة غازي صلاح الدين بأن "النيران أخمدت بحلول منتصف الليل، وبأنه سمع أنباء عن وفاة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين بسبب الحريق".
مصدر : وكالات
رقم : 922974
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