تركيا تعيد اول دفعة من مرتزقتها في ليبيا لسوريا

وافاد مصدر بان الدفعة الاولى من مسلحي ميليشيا «السلطان مراد» ومسلحين آخرين موالين للجيش التركي عادت إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا، حسب مصادر إعلامية معارضة ذكرت أن عدد الدفعة العائدة إلى سورية يقدر بنحو 120 مسلحاً، وذلك بعد اتفاق النظام التركي مع الجانب الأميركي مؤخراً على خروجهم منها في غضون أسبوعين.



وذكرت المصادر، أن المرتزقة في ليبيا، وضعهم مزر للغاية، حتى إنهم لم يقبضوا رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية، الأمر الذي أدى إلى استياء كبير في صفوفهم ورغبتهم بالعودة الفورية إلى سوريا.



وكان المرصد السوري المعارض قد أوضح قبل اشهر، أن 450 مسلحا كانوا في صفوف حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا، نقلوا من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى إسطنبول، ومنها إلى مناطق الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.