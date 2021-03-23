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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 09:05
لإستمرار التطبيع..

المغرب والكيان الاسرائيلي يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

المغرب والكيان الاسرائيلي يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي، حسب وكالة الأنباء المغربية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (رجال الأعمال)، وعن جانب الاحتلال الإسرائيلي كل من رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال، رون تومر، ورئيس اتحاد غرف التجارة، يوريل لين.

وحسب المصدر، تهدف الشراكة بينهما إلى “إقامة حوار مفتوح ودائم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة الإسرائيلية للمشغلين وأرباب الأعمال، لخلق نوع من الانسجام بين مجتمعات الأعمال المعنية الفاعلة في القطاعات الرئيسية”.

وقال لعلج، إن الاتفاقية تشكل “خطوة جديدة نحو شراكة قوية، دائمة وقادرة على تحقيق تآزر بين المقاولات المغربية والإسرائيلية” حسب تعبيره.

بدوره، أعرب تومر عن “سعادته لإرساء هذه الشراكة الاستراتيجية التي تندرج في سياق استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاحتلال والمغرب بعد انقطاع دام 15 سنة”، واصفا الاتفاقية بـ”الهامة والتاريخية”، وفق المصدر ذاته.

واتفق الجانبان في إطار الاتفاقية، على “إنشاء مجلس أعمال ثنائي من أجل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في المغرب وفلسطين المحتلة”.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الكيان الإسرائيلي والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقع العثماني، “إعلانا مشتركا” بين المغرب والاحتلال والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي صهيوني أمريكي للعاصمة الرباط.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع العدو الإسرائيلي، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
في حين ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي تسوية مع الاحتلال، منذ 1979 و1994، تواليا.
مصدر : وكالات
رقم : 922981
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