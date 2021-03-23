فتح مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست 'الإسرائيلي'

وهذه الانتخابات هي الرابعة في الكيان الاسرائيلي، منذ أن حل رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته الثالثة في ديسمبر/كانون الأول 2018 لاستباق التحقيقات الجنائية ضده، وفي محاولة لتشريع قانون يمنع محاكمته مادام في منصبه.



ويتوجه الناخبون في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين لعدم قدرة اي من الاحزاب الحالية على تشكيل حكومة مستقرة. ويشهد الكيان المعركة الانتخابية الجديدة في ظل ظروف صحية واقتصادية طارئة نتيجة تفشي فيروس كورونا، ووسط انقسامات بين السياسيين والناخبين على حد سواء.



يذكر ان القاعدة الشعبية لنتنياهو في تراجع متواصل خاصة مع تواصل الاحتجاجات الشعبية الاسبوعية المناهضة لبقائه في السلطة والتي تشهد تزايد اعداد المشاركين فيها بشكل متواصل.

