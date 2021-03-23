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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 10:54

الأردن يسجل 109 وفيات بكورونا بأعلى حصيلة يومية منذ بدء كورونا

الأردن يسجل 109 وفيات بكورونا بأعلى حصيلة يومية منذ بدء كورونا
وأعلنت الوزارة ايضاً تسجيل 9269 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544724، فضلا عن 5985 وفاة.

وتقول الحكومة إن 3277 مريضا بكوفيد-19 يعالجون بالمستشفيات، وهي تواجه أزمة مع وصول بعض المستشفيات إلى الطاقة القصوى لا سيما في العاصمة عمان وضواحيها حيث يعيش أكثر من أربعة ملايين نسمة.

وفي المحافظات الوسطى التي تشمل عمان ومدينة الزرقاء الصناعية، التي تشكل ثلثي عدد سكان المملكة البالغ إجمالا عشرة ملايين نسمة، بلغ معدل إشغال وحدات الرعاية الفائقة في المستشفيات يوم الاثنين 78 بالمئة.

ويقول مسؤولون صحيون إن من بين الاتجاهات المثيرة للقلق بشدة معدل الفحوص الإيجابية الذي يتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الفحوص، مما يشير إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح.

وأُلقي باللوم في الزيادة في الإصابات خلال الشهرين الماضيين في المملكة على الانتشار السريع لسلالة رُصدت أول مرة في بريطانيا. وجعلت تلك الزيادة أعداد الإصابة في الأردن أعلى من نظيراتها في معظم جيرانه، بعد شهور من النجاح في احتواء التفشي.

وأجبر ذلك الحكومة على إعادة فرض الإغلاق العام في أيام الجمعة، وتمديد ساعات حظر التجول الليلي وتأجيل فتح المدارس مع فرض قيود مشددة على التجمعات العامة وتشديد الغرامات على الممتنعين عن استخدام الكمامات والمتجاهلين لقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في اجتماع مع رجال أعمال إن حكومته تستبعد في الوقت الحالي فرض إغلاق عام طويل أوصى به المسؤولون الصحيون للتصدي للجائحة، مشيرا إلى أن من شأنه أن يدمر الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات والذي شهد في العام الماضي أسوأ انكماش منذ عقود.

وقال الخصاونة “تسعى الحكومة جاهدة لتجنبه بكل السبل لأنها تؤمن بأننا غير قادرين على تداعياته الاقتصادية والنفسية”.
مصدر : وكالات
رقم : 922990
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