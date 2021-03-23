الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 11:02

اشتية: الأحزاب 'الإسرائيلية' في الانتخابات تتنافس لابتلاع أراض فلسطينية إضافية

اشتية: الأحزاب
وقال اشتية، في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، تعقيبًا على انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء، "نعتبر هذه الانتخابات شأنا داخليا، إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني".

وأدان اشتية هذه الحملات المسعورة ضد الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني، مطالباً العالم أن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات.

وفي سياق منفصل، أدان اشتية ما تعرض له وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوفد المرافق له، من مضايقات، عقب عودته من لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتوا بنسودا، مؤكدًا أن هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها.

وأكد المالكي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم، أن الاحتلال أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية، بعد التحقيق معهم، بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر، وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في المضي قدمًا والتنسيق مع الجنائية الدولية.

وأوضح المالكي أن الاحتلال سحب منه بطاقة الشخصيات المهمة، وألغى التنسيق لعودته إلى فلسطين عقب اجتماعاته في المحكمة الجنائية الدولية للبحث في تسريع الإجراءات للتحقيق في جرائم الاحتلال.

وقال المالكي: "إن بطاقة الـvip الخاصة بي منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات ولم تجدّد، وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية تمثل دولة فلسطين"، مشددًا على أنه "رغم كل المعيقات إلّا أن الاتصالات ستستمر مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة".

وأضاف المالكي أن اللقاء مع بنسودا أكد ضرورة التسريع في فتح التحقيق ونقل الملفات في الفترة الانتقالية للرئيس الجديد، وأن تكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها بدلاً من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة.

وبخصوص التحركات الدبلوماسية، أكد المالكي أن اجتماع مجلس الأمن في الـ25 من الشهر الجاري سيبحث في الحالة الفلسطينية، وستطالب بعثة فلسطين بتنفيذ القرار 2334 الذي أدان الاستيطان، مبيناً أنه سيجرى عقد اجتماعات مع السفراء العرب والترويكا العربية في الولايات المتحدة والطلب منهم التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للدفع لعقد مؤتمر دولي للسلام وإدانة جرائم الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 922995
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
22 آذار 2021
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
22 آذار 2021
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
22 آذار 2021
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
22 آذار 2021
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟