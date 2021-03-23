الصحة الفلسطينية: قطاع غزة دخل مرحلة الخطر

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة: "مع ازدياد الإصابات التي تحتاج للرعاية الخاصة والعزل تم اتخاذ قرار بمراجعة جملة الإجراءات مع ما يتناسب مع الحالة الوبائية".



وأضاف القدرة، أن الإجراءات رفعت للجهات المسئولة لاتخاذ القرار المناسب حولها، منوها إلى أن كل الخيارات مطروحة على طاولة أصحاب القرار.



ودعا الناطق باسم الصحة، إلى تظافر الجميع في القطاع مؤسسات وأفراد "للخروج بأقل الخسائر، ولمنع انتشار المرض كما حدث في المرة الأولى من كسر لحدة انتشار المرض"، مبينا أن "غزة ليست بمنأى عن العالم".



وشدد القدرة على أن قطاع غزة دخل محلة الخطر، "لكننا قادرون على التعامل مع الحالات المسجلة وهناك ترتيب للطواقم ونحن جاهزون تماما للتعامل، ولكننا محتاجون لمزيد من التظافر للحد من انتشار المرض".