الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 13:26

روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة

روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
وأوضح حسن روحاني، في تصريحه خلال مراسم تدشين منظومات تطوير الحكومة الالكترونية، الانجازات التي تحققت في عهده، واصفاً هذا اليوم بالمبارك على الحكومة والشعب الايراني بفضل القرارات التي تصبّ في سياق تقنية المعلومات، مؤكدا على ايجاد تحوّل في حياة الشعب وفق الظروف العالمية الجديدة.

ولفت الى ان العديد من النشاطات والمتابعات يمكن تنفيذها حاليا باستخدام الهاتف النقال كالمصرفية والمالية عبر المنظومات الالكترونية وهو ماتحقق في عهد الحكومة الحالية.

ونوه الى ان الكثير من ابناء الشعب يستطيعون اليوم بسهولة الاستفادة من الخدمات عبر تقنية المعلومات من قبيل بيع وشراء السلع كالسيارات أو منتجات الحرف اليدوية وغيرها.

ولفت الى ان حياة الشعب شهدت تطورا كبيرا حالياً ولامكان للظروف والاجواء التقليدية السابقة حيث ان جهود الحكومة في مجالات الذكاء الاصطناعي شملت مجالات واسعة وتمضي الى الامام بشكل فعّال.
رقم : 923006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
22 آذار 2021
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
22 آذار 2021
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
22 آذار 2021
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
22 آذار 2021
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟