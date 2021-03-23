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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 13:30

عبداللهیان: سبيل حل الازمة في اليمن سياسي فقط

عبداللهیان: سبيل حل الازمة في اليمن سياسي فقط
وكتب حسین امیر عبداللهیان تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر بمناسبة الذكرى السادسة للعدوان العسكري الذي يشنه التحالف السعودي على اليمن: إن ستة أعوام مرت على الاعتداء الاميركي - السعودي على اليمن المقاوم.

واضاف: إن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير صرح، ردا على احتجاجي، في جدّة: سنقضي على الحوثيين خلال 15 يوماً وقلت: إن الحرب ليست طريقا للحل وسننتظر مايحدث مستقبلا لكن طريق الحل في اليمن سياسي فحسب.

وتابع: إن مقاومة اليمن حققت الانتصار اليوم فيما اصيب حكام السعودية بالارتباك والذهول للغاية.
مصدر : وكالات
رقم : 923011
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