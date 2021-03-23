" المبادرة السعودية" قنبلة دخانية للتغطية على هزيمة الرياض باليمن

وفي هذا الصدد يرى مراقبون للشأن اليمني ان المبادرة السعودية، ولدت ميتة وانها تأتي من فاشل يتحدث بلغة المنتصر.



ويقول خبراء سياسيون ان المبادرة السعودية تطرح من أجل اظهار الرياض بأنها تبحث عن السلام غير أنها السبب في استمرار العدوان علی اليمن.



وباعتقاد الخبراء ان السعودية تطرح هذه المبادرة وكأنها طرف محايد لاعلاقة لها بالعدوان وكأن المشكلة، مشكلة يمنية – يمنية.



وبحسب محللون فإن "المبادرة" تسعى الى تحقيق اهداف النظام السعودي ومَنْ خلفه، لذلك جاء التصفيق والترحيب بها، من قبل الامريكيين والاوروبيين لا غيرهم، اما اليمنيون وحلفاؤهم، فهدفهم مختلف وهو انهاء العدوان ورفع الحصار الكامل واجراء مفاوضات يمنية-يمنية بدون تدخل خارجي.



وويؤكد المحللون ان الكلام المطروح في المبادرة كلاما قديماً وليس جديداً وهذا ما أكده رئيس الوفد المفاوض اليمني محمد عبدالسلام، موضحين ان كل ما تريد السعودية اظهاره هو انها تريد السلام و ان اليمنيين يرفضونه.



وفي سياق متصل يقول متابعون للشأن اليمني ان هذه الحرب اضعفت السعودية وفي مقارنة بين السعودية قبل مارس 2015 والسعودية في مارس 2021 سنری ان السعودية فقدت مكانتها عربياً واسلامياً وأصبحت مبتزة واكثر خضوعاً للاميركان وعلی الطرف الاخر أصبحت هناك قوة اقليمية اخری وهو اليمن الذي يستطيع استهداف السعودية بالسلاح الباليستي والطيران المسير في العمق ويؤثر علی تسعير برميل النفط عالمياً وهذه المعادلات لاتستطيع ان تدخل فيها الا قوة عالمية ومؤثرة.



ويتزامن توقيت الاعلان عن "المبادرة"، مع مأزق كبير جدا تعيشه السعودية بابتلاع عمقها الاستراتيجي، اعدادا كبيرة من الصواريخ البالتسية والطائرات المسيرة، التي وصلت الى ميناء راس تنورة والظهران والرياض وخميس مشيط وغيرها ... وسط فشل كامل لمنظومات الدفاع الجوي الامريكية المتظورة من كشفها واسقاطها، رغم سير بعضها في سماء السعودية نحو 1200 كلم..



ربما هنا يستحسن القول ان الرياض ربما نادمة على رفضها القبول بمبادرة الرئيس اليمني مهدي المشاط عام 2019 ، القاضية بمعادلة وقف استهداف أراضي المملكة بالطيران المسيَّر والصواريخ الباليستية والمجنَّحة وكافة أشكال الاستهداف المعتادة، مقابل وقف الرياض كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي للأراضي اليمينة.



ويری باحثون سياسيون ان زمام المبادرة، أصبح اليوم بيد الشعب اليمني الذي سيوقف هذه الحرب في اليمن فالسعودية اثبتت من خلال مبادرتها انها لم تعد تملك السلاح الذي تنتصر به وانها قد انهارت ولاتعرف كيف تخرج من هذه الازمة.