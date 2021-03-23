إحصائيات 6 سنوات من العدوان والحصار على اليمن

وأوضح المركز في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء، أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 6 أعوام بلغ 593,43 مواطنا بينهم 17,097 شهيداً و26,496 جريحاً.. مضيفاً أن عدد الشهداء الأطفال خلال الفترة عينها بلغ 4181 طفلا، 2815 امرأة، و19498رجلاً.



وذكر أن العدوان تسبب في تدمير وتضرر 15 مطاراً و16 ميناء و307 محطات ومولدات كهربائية و551 شبكة ومحطة اتصال، في حين تعمد طيران العدوان تدمير واستهداف 2,228 خزاناً ومحطة مياه 1,978 منشأة حكومية و4,764 طريقاً وجسراً.



ولفت البيان إلى أن المنازل المدنية المدمرة والمتضررة جراء العدوان بلغت 571,190 منزلاً، و178 منشأة جامعية، و1413 مسجداً، و367 منشأة سياحية، و390 مستشفى ومرفقاً صحياً.



وأكد مركز عين الإنسانية أن العدوان دمر واستهدف 395 مصنعاً، و292 ناقلة وقود، 11,387 منشأة تجارية، و416 مزرعة دجاج ومواشي، و7495 وسائل نقل، و464 قارب صيد منذ بداية العدوان.



ووفقاً لبيان مركز عين الإنسانية، فقد استهدف العدوان 904 مخزن أغذية، و394 محطة وقود، و680 سوقا، و815 شاحنة غذاء، و1,102 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و7,191 حقلاً زراعياً، و143 منشأة رياضية، و247 موقعاً أثرياً، و48 منشأة إعلامية.