قائد القوة البرية بالجيش الإيراني يتفقد الوحدات المنتشرة على الحدود الشمالية

وخلال زيارة تفقدية لمدينة اروميه مركز محافظة اذربيجان الغربية قال حيدري: "بفضل جهود قوات الجيش والحرس الثوري وتكاتفهما يستتب الامن المستدام في المناطق الحدودية بشمال غرب البلاد".



وأشار إلى ان زيارته لمحافظة اذربيجان الغربية تهدف الى دراسة وتقويم الجهوزية الدفاعية والقتالية للوحدات المنتشرة في مناطق شمال الغرب.



ولفت الى ان الزيارة تهدف ايضا الى تفقد المستشفى التابعة للجيش في المحافظة والامكانيات العلاجية المتوفرة فيها.



ووصف الجهوزية القتالية والدفاعية لوحدات الجيش المنتشرة في محافظة اذربايجان الغربية بالرفيعة للغاية، مؤكدا ان الجيش يتمتع بالجهوزية الكاملة للدفاع عن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.