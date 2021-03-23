الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 16:03

تعرض ناشط سعودي لتعذيب وحشي وسط مخاوف من محاكمته

تعرض ناشط سعودي لتعذيب وحشي وسط مخاوف من محاكمته
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن الناشط الربيعة تعرض للتعذيب الوحشي أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

وأضافت منظمة القسط أن الربيعة يواجه حاليًا محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وخطر عقوبة سجن طويلة.

وذكرت أن النيابة العامة طالبت بسجن الربيعة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم تتعلق بنشاطه السلمي.

وأفادت مصادر موثوقة للقسط أنه بعد اعتقاله في 15 مايو 2018، تعرض الربيعة للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال.

الربيعة، الذي يعاني من انزلاق غضروفي، تعرض للضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.

واحتُجز في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم، وعلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه.

كما واجه التجويع إذ قدمت له صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لمدة سنة على الوجبات الخفيفة التي سمح له بتناولها في غرفة الزيارة عندما تمكنت عائلته أخيرًا من زيارته مرة واحدة في الشهر.

في 21 مارس 2021، أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC)، وهو حاليًا معرض لخطر السجن لمدة طويلة مع مطالبة النيابة العامة بعقوبته عقوبة تعزيرية وسجنه لمدة 25 عامًا ومنعه من السفر.

بناءً على مواد قانونية مختلفة منها المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمواد 55 و 53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب.

تتعلق التهم الموجهة إليه بنشاطه السلمي ودفاعه عن الحقوق والتي أفاد المدعي العام أنه بها حث على السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي

وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع، وإثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية فيما من شأنه الإخلال بأمن الوطن واستقراره، وتأليف ونشر كتاب يحوي توجهات مشبوهة.

واعتقل الربيعة خلال حملة اعتقالات للمدافعات عن حقوق الإنسان والعديد من الرجال الذين دافعوا عن حقوق المرأة.

وتلا ذلك اعتقالات أخرى بين مايو ويوليو 2018. وكان الربيعة قد استهدف في السابق من قبل السلطات لدعمه حق المرأة في القيادة.

الأشهر التي أعقبت الاعتقالات، أُبلغت القسط أن العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان تعرضن للتحرش الجنسي

والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء الاستجواب بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن، ولمسهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: إن هذه السلسلة من الانتهاكات بحق الربيعة تظهر مدى وحشية وقسوة السلطات السعودية.

وأضافت الصديق: أنه على الرغم من وعودها بالإصلاح، فإن مثل هذه الحالات هي اختبار حقيقي لنوايا السلطات وإذا كان لديها أي تفكير جاد بالإصلاح، فيجب عليها إطلاق سراحه على الفور.

ودعت منظمة القسط السلطات السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد محمد الربيعة والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

والإفراج عن بقية معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يجب أن تسمح بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب.
رقم : 923042
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
22 آذار 2021
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
22 آذار 2021
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
22 آذار 2021
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
22 آذار 2021
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟