الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 18:47

اللواء سلامي في رسالة لقائد الثورة الاسلامية : سنواصل البناء والانتاج

اللواء سلامي في رسالة لقائد الثورة الاسلامية : سنواصل البناء والانتاج
وفي رسالة وجهها الى قائد الثورة الاسلامية القائد الاعلى للقوات المسلحة اعتبر سلامي أن وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية من شأنها ان تدفع بالأمة الإيرانية لتبوء قمم التقدم والتطور والازدهار،وأكد على أن الجوهر الاساس لخطاب سماحته بمناسبة النوروز يتمثل في تعزيز قوة ايران.

وشدد اللواء سلامي على ان الحرس الثوري يعتبر نفسه النقطة المركزية للمعنيين بخطاب القائد، حيث بادر الى تشكيل لجنة لتحقيق ارشادات سماحته في خطابه بمناسبة النوروز.

وقال: سنواصل البناء والانتاج وسنهرع لمساعدة المواطنين وسنحارب الفساد وسنعبئ التقنيين الشباب وسنرسل اعدادا كبيرة من مجموعات التعبويين لمساعدة المواطنين وسنبذل العون للعوائل حتى نزيدها قوة ونصنع القوة الى حين يعجز العدو عن متابعة سياساته.

وتابع: سنبقى في الساحة وسنواكب الشعب، وسنطبق كلام سماحتكم على ارض الواقع وسنتجاوز العدو وسنتجاوز استراتيجياته، وسنكفي البلاد من آثار الحظر الجائر، وهكذا نصبح في غنى عن الاتفاق الاتفاق.. وهذا هو سبيلنا.

وكان قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي أطلق شعار الإنتاج والدعم وإزالة الموانع على السنة الايرانية الجديدة.

وفي خطابه بمناسبة حلول العام الايراني الجديد 1400، قال اية الله خامنئي إن هذا العام يتمتع بأرضية جيدة لازدهار الإنتاج، داعيا الحكومة الحالية أو القادمة الى تذليل العقبات أمام عجلة الإنتاج.

وأشاد اية الله خامنئي بقدرات الشعب الايراني في مواجهة ضغوط الأعداء، وجائحة كورونا، مشيرا الى القدرات الكبيرة التي أظهرها الكادر الصحي والباحثون في مواجهة هذه الجائحة.
رقم : 923065
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
22 آذار 2021
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
22 آذار 2021
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
22 آذار 2021
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
22 آذار 2021
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
أسرار لم تعرفها بعد.. عمان ترسم خيوط حل الأزمة السورية
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟