ما هو احدث موقف لمصر تجاه الملء الثاني لسد النهضة

وأوضح وزير الري المصري في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن مصر لن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بأزمة مياه لشعبها حسبما افاد موقع روسيا اليوم.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد قال إن الملء الثاني لسد النهضة سيجري في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل.



وأضاف في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية".



ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية للوساطة، قال أبي أحمد إن "إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الإفريقي في التفاوض".